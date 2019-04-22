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Медведев разрешил в ряде случаев достраивать жилье без эскроу-счетов

15:13, 22.04.2019
Медведев разрешил в ряде случаев достраивать жилье без эскроу-счетов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее застройщикам достраивать жилые дома без эскроу-счетов в ряде случаев.

Так, строительным компаниям разрешили достраивать жилые дома без эскроу-счетов при условии, что постройки готовы не менее чем на 30%, а 10% квартир в них уже будет продано по договорам долевого участия в строительстве. 

Ранее в Сбербанке рассказали, что спрос застройщиков на проектное финансирование оказался ниже прогнозов почти вдвое. 

Напомним, с 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу.  

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