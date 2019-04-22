Главврач Республиканской клинической больницы №2 стал первым замминистра здравоохранения РТ
Первым заместителем главы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев.
Последним его местом работы значится Республиканская клиническая больница №2, где он был главный врачом, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Ранее эту должность занимал Сергей Осипов. Он был замминистра с сентября 2013 года.
Справка
Абашев Альмир Рашидович родился 6 декабря 1975 года в Казани.
В 1998 году окончил Казанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело».
2000 — 2002 гг. — заведующий отделением, врач-невролог Республиканского клинического вертеброневрологического центра.
2002 — 2003 гг. — главный врач Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».
2003 — 2012 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.
2012 — 2019 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 2.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
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