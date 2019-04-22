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Главврач Республиканской клинической больницы №2 стал первым замминистра здравоохранения РТ

17:46, 22.04.2019
Главврач Республиканской клинической больницы №2 стал первым замминистра здравоохранения РТ
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Первым заместителем главы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев.

Последним его местом работы значится Республиканская клиническая больница №2, где он был главный врачом, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее эту должность занимал Сергей Осипов. Он был замминистра с сентября 2013 года.

Справка

Абашев Альмир Рашидович родился 6 декабря 1975 года в Казани.

В 1998 году окончил Казанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

2000 — 2002 гг. — заведующий отделением, врач-невролог Республиканского клинического вертеброневрологического центра.

2002 — 2003 гг. — главный врач Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».

2003 — 2012 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.

2012 — 2019 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 2.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

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