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Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills

12:57, 22.04.2019
Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Татарстан получит из бюджета РФ около 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills 2019 в Казани. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ.

По его словам, всего в этом году РТ получит 19,6 млрд рублей на реализацию национальных проектов, пишет «Татар-информ».

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает упростить схему привлечения иностранцев к работе при подготовке и проведении чемпионатов WorldSkills в России.

Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа.

Общество Татарстан
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