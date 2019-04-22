Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills

Татарстан получит из бюджета РФ около 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills 2019 в Казани. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ.

По его словам, всего в этом году РТ получит 19,6 млрд рублей на реализацию национальных проектов, пишет «Татар-информ».

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает упростить схему привлечения иностранцев к работе при подготовке и проведении чемпионатов WorldSkills в России.



Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа.