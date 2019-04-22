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Власти Татарстана пообещали решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году

14:33, 22.04.2019 11
Власти Татарстана пообещали решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году.

По итогам прошлого года в РТ ввели в эксплуатацию пять домов для обманутых дольщиков в Казани, Набережных Челнах и Бавлах. 

В 2019 году в Татарстане должны завершить строительство 12 домов для 840 дольщиков. 

Ранее несколько десятков дольщиков ЖК «Золотая середина» (строение №3) вышли к кабинету министров РТ после полугодовой серии одиночных пикетов возле Дома правительства и еженедельных писем в российские и татарстанские органы власти. Активисты хотели встретиться с Песошиным и спросить его о сроках и вариантах достройки своего дома, так как задать эти вопросы они больше никому не могут.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 14:40
    Царицинский Бугор. ПОМОГИТЕ.
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    Анонимно 15:38
    ЖК Золотая середина стр 3 с нетерпением ждем оплату проекта и начало строительства!
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    Анонимно 15:55
    Дольщики ЖК Золотая середина Четаева 3 ежедневно, на протяжении 7 месяцев, выходят в одиночный пикет на площадь Свободы (Марафон Надежды) с целью привлечь внимание руководителей Республики Татарстан к своей проблеме. Наш дом стоит замороженный 5 лет, нет проекта дома, нет межевания, инсоляция не соответствует нормативам. Без помощи государства нам не справится. Помогите распутать клубок проблем!
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  • Анонимно 14:46
    Эка новость... в 2015 году обещали к чемпионату мира сдать 3-4 жк МЧС.
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    Анонимно 15:42
    Дом номер 3 в ЖК "Золотая середина" находится в непосредственной близости к спортивным обьектам, но никакие спортивные мероприятия не повлияли на какие либо действия для достройки нашего дома. Наоборот все от нас отвернулись, полная тишина и незнание планов для достройки дома.
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  • Анонимно 14:55
    Просим помощи.4 дом ЖК МЧС.
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  • Анонимно 14:56
    8 лет уже слушаем обещания. Ждем действий со стороны властей. 4 дом жк мчс
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  • Анонимно 14:57
    ЖК Молодёжный д. 5 помогите.
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  • Анонимно 15:08
    Неправда, в 2021г. Полностью проблему не решат. Подтверждение тому дом ЖК Молодежный поз.5 , дом находится на стадии котлована и решения по нему до сих пор нет!!!
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  • Анонимно 15:38
    Помогите построить дом, строение 3 Золотая середина!!!!
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  • Анонимно 15:47
    Да, с 3 домом в золотой середине действительно ничего не понятно. И приходится лично приходить к премьер-министру и спрашивать у него о ходе решения проблем. Только вот ответов никто никаких не дают. Только плечами пожимают.
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