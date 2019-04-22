Власти Татарстана пообещали решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году.

По итогам прошлого года в РТ ввели в эксплуатацию пять домов для обманутых дольщиков в Казани, Набережных Челнах и Бавлах.

В 2019 году в Татарстане должны завершить строительство 12 домов для 840 дольщиков.

Ранее несколько десятков дольщиков ЖК «Золотая середина» (строение №3) вышли к кабинету министров РТ после полугодовой серии одиночных пикетов возле Дома правительства и еженедельных писем в российские и татарстанские органы власти. Активисты хотели встретиться с Песошиным и спросить его о сроках и вариантах достройки своего дома, так как задать эти вопросы они больше никому не могут.