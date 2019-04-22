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Власти Шри-Ланки назвали группировку, виновную в серии взрывов

13:47, 22.04.2019
Власти Шри-Ланки назвали группировку, виновную в серии взрывов
Фото: скриншот видео youtube.com

Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ). 

Как сообщает Al Arabiya со ссылкой на главу ведомства, группировка, возможно, имела связи за границей.  

Напомним, накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа. Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

С 23 апреля в стране введут режим ЧП.

Происшествия
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