Власти Шри-Ланки назвали группировку, виновную в серии взрывов

Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Как сообщает Al Arabiya со ссылкой на главу ведомства, группировка, возможно, имела связи за границей.

Напомним, накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа. Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

С 23 апреля в стране введут режим ЧП.