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СК возбудил дело по факту гибели шести человек при пожаре в Казани

11:15, 22.04.2019
СК возбудил дело по факту гибели шести человек при пожаре в Казани
Фото: 16.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Казани, при котором погибла семья из шести человек.

Трагедия случилась в ночь на 22 апреля. В результате возгорания в частном доме скончались 64-летняя хозяйка, ее 36-летняя дочь и 34-летний зять, а также три внука в возрасте 11 лет, 9 лет и 9 месяцев.

По предварительным данным, смерть членов семьи наступила в результате отравления продуктами горения, рассказали в СУ СКР по РТ.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что вероятная причина пожара в Казани может быть связана с замыканием электричества.

Происшествия Татарстан
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