Итоги дня: условия организаторов Давоса, учебники татарского языка и хищение в Доме дружбы народов РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 декабря.

Организаторы Давосского форума выставили России пять условий, при которых попавшие под санкции США бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут участвовать в форуме. В их числе и запрет на общение с американскими гражданами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это требование, заявил, что запрет на общение с представителями США не является критичным для российского бизнеса.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что в настоящее время завершается работа над школьными учебниками государственного — татарского языка, предназначенными для его изучения нетатароязычными детьми. Он отметил, что цель учебного курса состоит в том, чтобы обеспечить владение госязыком республики на разговорном уровне всеми ее гражданами. Новое поколение учебников представят к 1 сентября.

В Татарстане возбудили уголовное дело по фактам хищения денег, выделенных для проведения культурных мероприятий в Доме дружбы народов республики. Подозреваемой по делу проходит заместитель директора Дома дружбы народов Наталья Мясникова. Сумма ущерба предварительно оценивается в 1 млн рублей.

Группа бизнесмена Михаила Гуцериева «Сафмар» обвинила директора Большого московского цирка Эдгара Запашного в распространении клеветы на совещании с участием президента РФ Владимира Путина. Запашный тогда заявил, что Гуцериев взращивает на российской земле конкурента российским циркам из страны, вводящей санкции против России. В «Сафмаре» отметили, что не планируют инвестировать в развитие канадского цирка, а отношения «Сафмара» с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных.

Правительство России сегодня внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий правила заимствований для регионов. В частности, предлагается снизить предельный уровень ежегодных расходов субъектов РФ на обслуживание долга. По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%.