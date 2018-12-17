Песков: запрет на общение российских бизнесменов с американцами в Давосе легко компенсировать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приглашение российских предпринимателей на экономический форум в Давосе и выдвинутые организаторами требования. Он отметил, что запрет на общение с представителями США не является критичным для российского бизнеса.

«В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать (контактами) с предпринимателями из других стран», — приводит слова Пескова RT.

При этом представитель Кремля заявил, что российские власти приветствуют решение руководства форума пригласить бизнесменов из РФ.

В ответ на просьбу прокомментировать те условия, которые были выдвинуты российским бизнесменам для участия в форуме, пресс-секретарь отметил, что организаторы очень внимательно относятся к тем ограничениям, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего США, в отношении некоторых российских предпринимателей.

«И они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них», — добавил Песков.

Напомним, что в ноябре стало известно об отказе организаторов форума в Давосе принять российских бизнесменов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина.

Однако сегодня СМИ сообщили, что руководство форума пересмотрело свою позицию, россияне смогут приехать при условии соблюдения ряда ограничений.