«Сафмар» Гуцериева обвинил Запашного во лжи про проект с Cirque du Soleil

Группа бизнесмена Михаила Гуцериева «Сафмар» обвинила директора Большого московского цирка Эдгара Запашного в распространении клеветы на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.



В группе отметили, что не планируют инвестировать в развитие канадского цирка, а отношения «Сафмара» с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, передает РБК.

«Мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil. Все эти заявления — бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного! Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью», — заявили в «Сафмаре».

Напомним, Запашный заявил на заседании, что Гуцериев взращивает на российской земле конкурента российским циркам из страны, вводящей санкции против России.



Ранее Запашный уже заявлял об экспансии канадского цирка. Минкульт РФ предложил ввести санкции в отношении иностранного цирка. Подробнее — в материале «Реального времени».