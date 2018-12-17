Минобраз РТ представит новое поколение учебников по татарскому языку к 1 сентября

Министерство образования РТ готово представить новое поколение учебников по татарскому языку уже в сентябре 2019 года. Образовательные программы уже утверждены.

Сейчас в министерстве ждут, когда они пройдут экспертизу, рассказал первый замминистра образования РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, после этого специалисты приступят к написанию учебников, передает корреспондент «Реального времени».

На том же выездном заседании Госсовета РТ ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о просчетах в методике преподавания татарского.

«Учебники и в советское время, и в новое время были, чем они не устраивали, что хотим получить в конце, как достичь целевых показателей? Если нет анализа, опять будем учебники выпускать, а потом говорить, не та методика», — заявил Гафуров.

Он подчеркнул, что необходимо понять насколько распространенным будет преподавание татарского языка, в каких именно классах. Ректор КФУ отметил, что после разработки методики уйдет еще несколько лет, прежде чем подготовленные по новой схеме учителя выпустятся из вузов.

«Ответов на эти вопросы нет. Они обсуждаются только общественностью, и это вводит в состояние психоза. На эти темы нет исследований, по крайней мере, у меня их нет», — завершил он.

Ранее на этом же совещании председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что в настоящее время завершается работа над учебниками татарского языка, предназначенными для не носителей языка.