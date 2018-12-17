В Татарстане возбудили дело из-за хищения денег, выделенных на проведение мероприятий в Доме дружбы народов

В Татарстане возбудили уголовное дело по фактам хищения денег, выделенных для проведения культурных мероприятий в Доме дружбы народов республики.

Подозреваемой по делу проходит заместитель директора Дома дружбы народов Наталья Мясникова. Сумма ущерба предварительно оценивается в 1 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В пресс-службе МВД Татарстана агентству подтвердили, что дело возбуждено и расследуется Главным следственным управлением МВД по Татарстану по ст. 159 УК РФ (мошенничество).