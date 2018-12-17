Правительство РФ хочет ужесточить правила привлечения займов регионами

Правительство России 17 декабря внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий правила заимствований для регионов. Законопроект содержит перечень предложений, из которых можно выделить несколько основных.

В частности, предлагается снизить предельный уровень ежегодных расходов субъектов РФ на обслуживание долга. По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%. «Действующее ограничение едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, регионам с низкими показателями финансовой устойчивости предлагается ограничить возможность привлечения рыночных займов — делать это можно будет лишь с целью рефинансирования накопленного долга. Можно сказать, что это ограничение фактически будет означать запрет на привлечение нового долга, отмечает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин: «Рефинансировать, и не более того. Это нормальная практика, поскольку иногда это единственный способ не довести до ситуации, когда регион оказывается неплатежеспособным».

С начала этого года общий размер долговых обязательств субъектов РФ снизился на 184,6 млрд рублей (8%) — до 2,1 трлн рублей на 1 ноября. Сократилось и количество сверхзакредитованных субъектов.

В топ-5 регионов по объему государственного долга сегодня входят Краснодарский край (129,1 млрд рублей), Красноярский край (107,9 млрд), Татарстан (94,5 млрд), Московская (93,8 млрд) и Нижегородская (72,8 млрд) области.

