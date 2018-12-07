Итоги дня: врио губернатора Сахалина, ликвидация промплощадки «Алабуга», Хабиров отдал БСК шихан Куштау

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 декабря.

Президент России Владимир Путин назначил топ-менеджера «Росатома» Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области. Он занял место Олега Кожемяко, который в сентябре стал врио главы Приморского края.

Правительство Татарстана приступило к ликвидации промплощадки «Алабуга», которая соседствует с особой экономической зоной «Алабуга». Власти республики объяснили такое решение повышением «эффективности расходов бюджета» и унификацией госрегулирования инвестиционной деятельности.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров договорился с Башкирской содовой компанией о решении сырьевой проблемы предприятия. БСК получит в разработку шихан Куштау. По словам Хабирова, горы Юрактау и Торатау останутся нетронутыми.

В Московском районном суде началось оглашение приговора главе «Свея» Рашиду Аитову. Он в очередной раз заявил, что не признает вину. По словам Аитова, разрешение на строительство домов «тормозили».

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил дело против отставной судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной. Ее подозревают в коррупционных преступлениях. По данным Следкома, Зиганшина требовала с истца взятку в 450 тысяч рублей за решение в его пользу.