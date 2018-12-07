СКР: казанская судья потребовала с истца 450 тысяч рублей

Следком опубликовал подробности уголовного дела в отношении отставной судьи из Казани. По данным ведомства, 36-летняя Эльмира Зиганшина требовала с истца взятку в 450 тысяч рублей за решение в его пользу.

Судья, отправленная в отставку, обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Как сообщили в СКР, подозреваемая попросила выступить посредником своего сожителя Артема Косарева. Тот, в свою очередь, привлек еще двух знакомых. Все они были задержаны еще в ноябре 2017 года.

Напомним, в мае добро на привлечение Зиганшиной к уголовной ответственности дала Квалифколлегия судей Татарстана, удовлетворив ходатайство руководителя СКР. В сентябре с этим решением, несмотря на возражения представительницы мировой юстиции, согласилась Высшая квалифколлегия судей РФ.