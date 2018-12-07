Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

Назначение связано с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко, который в сентябре стал врио главы Приморского края.

Лимаренко будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Сахалинской области, говорится в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля.

Ранее Валерий Лимаренко возглавлял подразделение госкорпорации «Росатом», отвечающее за строительство за рубежом АЭС по российским проектам. До этого он с 2001 по 2003 год был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

С 2005 по 2007 год в должности вице-губернатора Нижегородской области курировал вопросы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий. В 2007 году Лимаренко перешел в руководство госкорпорации «Росатом» и ее структур.