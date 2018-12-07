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Рашид Аитов заявил на суде, что разрешение на строительство домов «тормозили»

10:30, 07.12.2018 1
Рашид Аитов заявил на суде, что разрешение на строительство домов «тормозили»
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

В Московском районном суде началось оглашение приговора главе «Свея» Рашиду Аитову. Перед вынесением приговора Аитов повторил, что не признает вину.

«Разрешение на строительство было, потом не продлевали. Деньги есть в домах, чтобы достроить», — передает корреспондент «Реального времени» слова Аитова до начала заседания.

Отмечается, что на заседание пришли порядка 20 дольщиков и присутствовали постоянные слушатели по делу юристы Елена Лукьянова и Елена Пяткова.

Напомним, глава «Свея» обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

Ранее Аитов сообщил, что он достроит дом, если ему дадут такую возможность, отметив, что «дольщики никому не нужны».

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:57
    От того что его посадят какой толк. выпускайте .пусть достроит. устали мы ждать .стр 6 в 2021 только собираются достраивать опять три года. сколько можно ждать.с 2012 года.будет почти 10 лет. ужас. вся жизнь насмарку.ради бога выпускайте и пусть начнет строить.и контролируйте за процессом
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