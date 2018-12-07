Рашид Аитов заявил на суде, что разрешение на строительство домов «тормозили»

В Московском районном суде началось оглашение приговора главе «Свея» Рашиду Аитову. Перед вынесением приговора Аитов повторил, что не признает вину.



«Разрешение на строительство было, потом не продлевали. Деньги есть в домах, чтобы достроить», — передает корреспондент «Реального времени» слова Аитова до начала заседания.

Отмечается, что на заседание пришли порядка 20 дольщиков и присутствовали постоянные слушатели по делу юристы Елена Лукьянова и Елена Пяткова.

Напомним, глава «Свея» обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ).



Ранее Аитов сообщил, что он достроит дом, если ему дадут такую возможность, отметив, что «дольщики никому не нужны».