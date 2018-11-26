Итоги дня: Минниханов в Лондоне, Азовский кризис, пожар в центре Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 ноября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лондон. В столице Великобритании он побеседовал с представителями татарской общины, выступил на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума, а также провел встречи с руководителями ряда компаний. В частности, Минниханов обсудил продвижение турпотенциала Татарстана с National Geographic.

Между Россией и Украиной разгорелся конфликт, который назвали «Азовским кризисом». Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков. Затем он ввел в стране военное положение.

В центре Казани произошел пожар в офисном здании на Университетской, 22, которое у многих ассоциируется с бывшим кафе «Сковородка». В результате пожара никто не пострадал. Его причина будет известна позднее.

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски. 22 ноября он был арестован на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что арест музыканта отменили после вмешательства чиновников из администрации президента.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. Испытания начнутся с 1 декабря 2018 года и продлятся до 1 марта 2022 года.