В Краснодаре суд отменил административный арест рэпера Хаски

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал на своей странице в Facebook адвокат Кузнецова Алексей Аванесян.



Напомним, 21 ноября силовики сорвали концерт рэпера Хаски в Краснодаре. После того как он вместе со зрителями вышел из здания клуба и запрыгнул на машину, его задержали полицейские. 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара арестовал Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.



Российские рэп-исполнители Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) сегодня проведут концерт в Москве в поддержку Хаски.

