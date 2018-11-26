Минниханов в Лондоне обсудил продвижение турпотенциала Татарстана с National Geographic

Сегодня в рамках рабочего визита в Лондон президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел переговоры с руководством ряда компаний.

На встрече со старшим вице-президентом National Geographic Partners по Европе и Африке Аннабел Канвелл Минниханов обсудил возможные направления сотрудничества. Одной из тем беседы стало продвижение туристического потенциала Татарстана на медиаплатформах National Geographic.



Затем Рустам Минниханов встретился с руководством компании Precision Decisions Ltd, специализирующейся на инновационных технологиях в сфере сельского хозяйства. Компания стала одним из разработчиков проекта роботизированной фермы, все работы по выращиванию зерновых культур на которой выполняют тракторы и дроны. Минниханов пригласил представителей компании в Татарстан и предложил рассмотреть возможность реализации совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.



На встрече с руководством United Green Group президент РТ обсудил перспективы инвестиционного сотрудничества. Стороны договорились о создании рабочих групп для проработки различных вариантов взаимодействия.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов намерен обсудить продвижение турпотенциала республики с National Geographic во время своей поездки в Великобританию.