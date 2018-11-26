Медведев разрешил тестировать беспилотные автомобили на дорогах Татарстана

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана.

«Подписанным постановлением принято решение о проведении на территориях Москвы и Республики Татарстан эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств», — говорится на сайте Правительства РФ.

Эксперимент начнется с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.

В ходе него будет проверена возможность движения беспилотников по дорогам общего пользования. После этого будут разработаны технические требования к таким транспортным средствам и регулирующие акты.



Ранее рабочая группа национальной технологической инициативы «Автонет» пообещала к декабрю разработать концепцию применения беспилотного транспорта в России. Минпромторг РФ предложил протестировать такие автомобили на дорогах Москвы и Татарстана в 2019—2022 годах.