Итоги дня: санкции против России, восстановление РУСАДА, многомиллионная кража в казанском «Открытии»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 сентября.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры включают запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказ в выдаче лицензий на экспорт, виз и разрешений на въезд в США.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это было сделано после соответствующих рекомендаций комитета агентства.



В одном из казанских офисов банка «Открытие» выявлено хищение 230 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. К краже могут быть причастны сотрудники самого банка. Представитель Приволжского филиала «Открытия» заявила, что клиентов кредитной организации ситуация не затронула.

Владелицу затонувшего теплохода «Булгария» Светлану Инякину выпустили из колонии на 6 лет раньше. В пресс-службе УФСИН РФ по Чувашии пояснили, что это произошло из-за закона о пересчете сроков.

Правительство РФ намерено резко увеличить расходы на «материальную мотивацию» чиновников. В 2019—2021 годах для этого могут выделить свыше 630 млрд рублей.