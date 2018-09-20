В банке «Открытие» в Казани выявили хищение 230 миллионов рублей

В одном из казанских офисов банка «Открытие» выявлено хищение 230 млн рублей. В краже подозревают сотрудника отделения.



«В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление», — передает РБК со ссылкой на представителя Приволжского филиала банка Екатерину Молеву.

По ее словам, подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Отмечается, что интересы клиентов банка не затронуты.

Ранее сообщалось, что «ФК Открытие» может выкупить бренд банка за 4,5 млрд рублей.