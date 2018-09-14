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Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

20:52, 14.09.2018
Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА
Фото: pxhere.com

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Важно отметить, что агентство, российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России», — говорится в сообщении WADA.

Рассмотреть соответствующий вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, которое запланировано на 20 сентября.

Накануне СМИ сообщили, что комитет по соответствию WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах.

Спорт
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