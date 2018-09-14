Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).



«Важно отметить, что агентство, российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России», — говорится в сообщении WADA.

Рассмотреть соответствующий вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, которое запланировано на 20 сентября.

Накануне СМИ сообщили, что комитет по соответствию WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах.