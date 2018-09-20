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WADA официально восстановило права антидопингового агентства России

16:01, 20.09.2018
WADA официально восстановило права антидопингового агентства России
Фото: скриншот видео youtube.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями», — приводит официальный Twitter WADA слова главы агентства Крэйга Риди.

Напомним, что РУСАДА признали несоответствующей кодексу WADA в 2015 году, после допингового скандала. В мае этого года WADA отказалось восстанавливать права РУСАДА. Главной причиной называется отказ России признавать доклад Макларена о допинге в российском спорте.

14 сентября комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА. Тогда в агентстве отметили, что «российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России». Сегодня о восстановлении РУСАДА уже сообщали источники в WADA.

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