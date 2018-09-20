Трамп подписал указ о реализации новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который определяет санкции в отношении Москвы после принятия ранее в США законов об ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.



В сообщении на сайте Белого дома сказано, санкции будут включать запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказ в выдаче лицензий на экспорт, виз и разрешений на въезд в США.



При этом конкретные лица или организации в указе не обозначены, так как они определяются в каждом из случаев госсекретарем и министром финансов.

Ранее в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» против России из-за дела Скрипалей.

