Новости общества

19:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп подписал указ о реализации новых санкций против России

17:57, 20.09.2018
Трамп подписал указ о реализации новых санкций против России
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который определяет санкции в отношении Москвы после принятия ранее в США законов об ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

В сообщении на сайте Белого дома сказано, санкции будут включать запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказ в выдаче лицензий на экспорт, виз и разрешений на въезд в США.

При этом конкретные лица или организации в указе не обозначены, так как они определяются в каждом из случаев госсекретарем и министром финансов.

Ранее в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» против России из-за дела Скрипалей.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты