Правительство резко увеличит расходы на «материальную мотивацию» чиновникам

Расходы на материальную мотивацию чиновников в 2019—2021 годах могут превысить 630 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета.



В 2019 году на выплаты направят 138,6 млрд рублей, что на 39 млрд больше, чем в нынешнем бюджете, передает РБК со ссылкой на документ. При этом в 2020 году на эти цели предполагается выделить 208,9 млрд рублей, в 2021 году — 284,4 млрд рублей.

Еще 375 млн рублей в 2019 году направят на стимулирование федеральных госслужащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов.

Напомним, проект бюджета будет рассматриваться сегодня, 20 сентября, на заседании правительства. Ранее сообщалось, что профицит бюджета России превысит 1,8 триллиона рублей в 2019 году.