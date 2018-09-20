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В Татарстане возбудили уголовное дело из-за хищений в банке «Открытие»

16:59, 20.09.2018
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за хищений в банке «Открытие»
Фото: sledcom.ru

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту хищения денег в филиале банка «Открытие» в Казани.

Как рассказали «Реальному времени» в МВД по РТ, в банке проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее сообщалось, что в одном из казанских офисов банка «Открытие» выявлено хищение 230 млн рублей. В краже подозревают сотрудника отделения.

Происшествия Татарстан
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