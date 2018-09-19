Итоги дня: выборы в Приморье, скандал с долгами казанского ветерана, заключение на строительство МСЗ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 сентября.



Центральная избирательная комиссия России сегодня рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае. Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко за полчаса три раза поменял решение об участии в них. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами в Приморье «ударом под дых» и расплакалась.

В Казани разгорелся скандал с выбиванием долгов у казанского ветерана Юрия Величко. Администрация Казани уже уволила Рустама Галимова — гендиректора управляющей компании, отключившей свет ветерану и подославшей к нему коллекторов. Информация о резонансном случае дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил разобраться в ситуации.

Между тем оператор строительства мусоросжигательного завода — компания «АГК-2» получила заключение экспертной комиссии общественной экологической экспертизы на строительство МСЗ в Осиново.

Бывший министр экологии РТ, экс-глава Росприроднадзора России Артем Сидоров стал вице-президентом ГК «Новый поток». Он будет заниматься вопросами контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов, а также модернизацией систем и средств охраны окружающей среды.

Высшая квалифколлегия судей РФ разрешила главе Следкома Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело против мировой судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной. Однако постановление о возбуждении против отставной судьи должен вынести лично Александр Бастрыкин.