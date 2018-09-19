ВККС России разрешила возбудить дело против судьи из Казани

Накануне в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ разрешила главе Следкома Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело против мировой судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной, согласившись с позицией региональной коллегии.

На заседании, в котором Зиганшина участвовала дистанционно по видеосвязи, судья в отставке просила отменить майское решение ККС Татарстана о согласии на возбуждение дела сразу по восьми усматриваемым следствием коррупционным эпизодам. По мнению судьи, объективных данных о ее участии в коррупционных преступлениях нет, и она обвиняла следователей в оказании давления.

ВККС РФ в жалобе судьи отказала. Постановление о возбуждении дела может быть вынесено вскоре после получения следователями документов коллегии, впрочем, постановление о возбуждении против отставной судьи должен вынести лично Александр Бастрыкин.

О заседании ВККС и некоторых деталях будущего дела — в репортаже «Реального времени».