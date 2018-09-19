Тарасенко за полчаса три раза поменял решение об участии в выборах губернатора Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пока не определился с тем, станет ли он участвовать в новой избирательной кампании, если результат голосования 16 сентября будет отменен.



«Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил он ТАСС.



Однако выступая на митинге перед своими сторонниками во Владивостоке, он согласился вновь принять участие в выборах.



«Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — сообщил врио губернатора Приморья.



Позднее, уже сойдя со сцены, как сообщает PrimaMedia, Тарасенко в беседе с журналистами вновь заявил о своем нежелании продолжать борьбу за пост главы региона.



При этом он отметил, что окончательное решение о своем участии в новых выборах он примет после того, как станет известна позиция избирательной комиссии.



Напомним, что ЦИК РФ рекомендовала признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Позже Ищенко выступил против отмены результатов.