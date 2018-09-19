Памфилова назвала ситуацию с выборами в Приморье «ударом под дых» и расплакалась

Председатель ЦИКа Элла Памфилова, комментируя ситуацию на выборах губернатора в Приморье заявила, что для нее это стало «ударом под дых».

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем говорили, это просто не передать… потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых» — заявила Памфилова. При этом она не смогла сдержать слез, передает РБК.



Председатель ЦИКа также добавила, что больше не позволит «вот так взять и перечеркнуть» работу избиркома, и пообещала «серьезную ответственность».

Напомним, что ЦИК РФ рекомендовала признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Позже Ищенко выступил против отмены результатов.

