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Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца — ЦИК

12:41, 19.09.2018

Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца.

«Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы» — цитирует ТАСС председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, временно исполняющим обязанности главы Приморья остается Андрей Тарасенко.

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