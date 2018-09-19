Бастрыкин поручил проверить скандал с долгами ветерана войны в Татарстане
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Татарстану организовать доследственную проверку по материалам СМИ о противоправных действиях коллекторов в отношении 92-летнего ветерана войны из Казани.
«Тщательным образом проверить все изложенные в сюжете обстоятельства и дать правовую оценку действиям представителей коллекторского агентства», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана проверяет сообщения, что одна из управляющих компаний ЖКХ Авиастроительного района Казани добивается взыскания с ветерана Великой Отечественной войны долга по оплате ЖКУ путем отключения электроэнергии в его квартире. Проверку также организовало и МВД. Замглавы Минстроя РФ взял ситуацию под свой контроль.
Позднее мэрия Казани пообещала погасить долги за ЖКУ ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко.Происшествия Татарстан
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