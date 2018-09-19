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Экологи дали разрешение на строительство МСЗ около Казани

07:59, 19.09.2018
Экологи дали разрешение на строительство МСЗ около Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оператор строительства мусоросжигательного завода, компания «АГК-2» получила разрешение на строительство МСЗ в Осиново.

««Альтернативная Генерирующая Компания – 2» получила положительное заключение экспертной комиссии общественной экологической экспертизы проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов», — цитирует сообщение компании РБК.

Экспертиза была проведена Межрегиональной общественной организацией «Центр общественной экологической экспертизы»

Ранее Верховный суд РТ частично удовлетворил коллективный иск и признал недействующей территориальную схему в частях, связанных со строительством МСЗ и полигона для размещения зоошлаковых отходов.

ОбществоВласть Татарстан
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