Экс-глава Минэкологии Татарстана Артем Сидоров стал вице-президентом ГК «Новый поток»

Бывший министр экологии РТ, экс-глава Росприроднадзора России Артем Сидоров назначен вице-президентом ГК «Новый поток».

В компании Сидоров, среди прочего, сосредоточится на вопросах контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов New Stream Group, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Кроме того, к сфере ответственности нового вице-президента будет относиться взаимодействие предприятий группы компаний с федеральными и региональными органами власти по вопросам природоохранной деятельности.



Отметим, что 100% акций группы «Новый поток» принадлежит Антипинскому НПЗ в Тюменской области. Завод — главный актив группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, куда также входит Марийский НПЗ в Республике Марий Эл и трейдинговый бизнес New Stream Trading AG.



Напомним, ранее «Татнефть» интересовалась долей в «Новом потоке».