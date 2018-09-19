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Экс-глава Минэкологии Татарстана Артем Сидоров стал вице-президентом ГК «Новый поток»

11:16, 19.09.2018
Экс-глава Минэкологии Татарстана Артем Сидоров стал вице-президентом ГК «Новый поток»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший министр экологии РТ, экс-глава Росприроднадзора России Артем Сидоров назначен вице-президентом ГК «Новый поток».

В компании Сидоров, среди прочего, сосредоточится на вопросах контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов New Stream Group, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Кроме того, к сфере ответственности нового вице-президента будет относиться взаимодействие предприятий группы компаний с федеральными и региональными органами власти по вопросам природоохранной деятельности.

Отметим, что 100% акций группы «Новый поток» принадлежит Антипинскому НПЗ в Тюменской области. Завод — главный актив группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, куда также входит Марийский НПЗ в Республике Марий Эл и трейдинговый бизнес New Stream Trading AG.

Напомним, ранее «Татнефть» интересовалась долей в «Новом потоке».

ОбществоВласть Татарстан
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