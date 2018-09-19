Администрация Казани уволила гендиректора УК, отключившей свет ветерану
В Казани уволили генерального директора управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района, отключившей свет 91-летнему ветерану Юрию Величко.
Организация, не обращая внимания на заслуги ветерана, из-за долга в 45 тыс. рублей привлекла коллекторов, а вскоре и вовсе отключила в квартире свет. Он жил без электричества 10 дней.
Администрация города, как и обещала, погасила долг, передает пресс-служба мэрии Казани.
Напомним, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис ранее взял на личный контроль ситуацию казанского ветерана Великой Отечественной войны.Происшествия Татарстан
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