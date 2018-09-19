Новости происшествий

09:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Администрация Казани уволила гендиректора УК, отключившей свет ветерану

08:21, 19.09.2018 4
Администрация Казани уволила гендиректора УК, отключившей свет ветерану
Фото: pixabay.com

В Казани уволили генерального директора управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района, отключившей свет 91-летнему ветерану Юрию Величко.

Организация, не обращая внимания на заслуги ветерана, из-за долга в 45 тыс. рублей привлекла коллекторов, а вскоре и вовсе отключила в квартире свет. Он жил без электричества 10 дней.

Администрация города, как и обещала, погасила долг, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис ранее взял на личный контроль ситуацию казанского ветерана Великой Отечественной войны.

Происшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:43
    так ветераны вов получають около 45 000пенсии едемесячно , платил бы , или дети внуки забирають все деньги. ветераны деды наши умерли в молодости получая 3 рубля пенсии. хотя вовеали с первых дней, был ли он еще на войне , или сидел в резерве все эти 4 года.
    Ответить
    Анонимно 09:40
    А зачем скрывать личность ген.директора УК ЖКХ,зачем?
    Ответить
  • Анонимно 09:35
    почему утаили личность ген.директора управляющей компании? почему?У него есть наверное фамилия отчество имя и поступок из которого он прославился
    Ответить
  • Анонимно 09:37
    кто он ген.директор?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты