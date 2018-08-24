Итоги дня: назначение Бабича, акции «Татнефти», просьба Центробанка о блокировке сайтов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 24 августа.

Сегодня состоялось назначение экс-полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии. И. о. полпреда президента РФ в ПФО стал Игорь Паньшин.

Акции «Татнефти» обновили исторический максимум, превысив 770 рублей на фоне роста цен на нефть. Максимум сделок и новый пик составил 772,6 рубля (+1,6%).

Банк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Для этого регулятор разработал проект поправок в закон «Об информации».

Выяснилось, почему главный тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев отсутствовал на вчерашней тренировке «Рубина». Оказалось, что он и генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов сопровождали президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в его рабочей поездке в Кукморский район.

Верховный суд России отказал судье из Казани Марине Фирсовой в апелляционной жалобе на постановление Верховного суда Татарстана, который в апреле отменил ее отказ на представление главы Следкома РФ о даче согласия на уголовное дело о посредничестве взяточничеству в отношении Фирсовой.