Трамп исключил сделку с Ираном, предложив лишь полную капитуляцию

17:19, 06.03.2026

«Сделаем Иран великим снова», — добавил президент США

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность заключения какой-либо сделки с Ираном, заявив в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что единственным вариантом остается полная капитуляция Исламской Республики. Об этом передает RT.

Трамп подчеркнул, что после подобного шага либо прихода к власти подходящего руководителя Соединенные Штаты и их партнеры готовы приступить к восстановлению Ирана, выведя его из тяжелого положения.

— Сделаем Иран великим снова, — добавил президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера» Ирана.

Наталья Жирнова

