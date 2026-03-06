Мэр Казани и генконсул Индии обсудили планы развития двусторонних отношений

Особое внимание уделяется академическому сотрудничеству с КФУ и работе на международных площадках

Мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный консул Индии господин Джейсундхар, которого назначили в январе текущего года, провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие сотрудничества между городами. Особое внимание уделяется академическому сотрудничеству с Казанским федеральным университетом и работе на международных площадках, включая ЮНЕСКО и «Объединенные города и местные власти», сообщает администрация Казани.



Ключевым событием партнерства станет заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, запланированное на 16 марта в Индии, а успешным примером взаимодействия назван бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», собравший представителей 22 индийских штатов. Уже намечено проведение следующего форума в октябре 2026 года.

Важным шагом в развитии отношений стало открытие Генконсульства Индии в Казани в ноябре 2025 года. Консульство обслуживает обширный регион, включая Татарстан, Поволжье, Юг России и Северный Кавказ. Администрация мэрии отмечает, что сегодня Казань взаимодействует с несколькими индийскими городами и штатами, а также с Всеиндийским институтом местного самоуправления.



В России наблюдается растущий приток трудовых мигрантов из Индии, которые становятся важным источником квалифицированной рабочей силы. По последним данным, в стране работает более 70 тысяч индийских специалистов, в том числе около 400 в Татарстане, которые заняты преимущественно в строительстве, промышленности и особой экономической зоне «Алабуга». Не исключено, что увеличение квоты, открытие генконсульства Индии в Татарстане и дефицит определенных специалистов приведут к дальнейшему росту численности трудовых мигрантов из Индии в регионе. Зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова