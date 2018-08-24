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Набиуллина сможет лично блокировать вредоносные сайты — СМИ

06:28, 24.08.2018
Набиуллина сможет лично блокировать вредоносные сайты — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центробанк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. При этом вносить в список запрещенных некоторые из них смогут только глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина или ее замы.

Для этого ЦБ разработал проект поправок в закон «Об информации». В документе он предложил блокировать четыре вида сайтов. В том числе: названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение; сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии; предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций и распространяющие недостоверные сведения о состоянии банков, передают «Ведомости».

Ранее Минкомсвязи предложило в досудебном порядке блокировать сайты, содержащие «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и террористической деятельности».

ЭкономикаБанки
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