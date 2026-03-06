Роспотребнадзор Татарстана оштрафовал доставку «Купер» за отказ в возврате денег за сертификат

Первоначально компании был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, но она его просрочила

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор по РТ привлек к ответственности ООО «Инстамарт Сервис» (сервис доставки «Купер», — прим. ред.) за нарушение прав потребителей. Как стало известно «Реальному времени», причиной стало включение в правила использования подарочных сертификатов условий, ущемляющих права покупателей.

Поводом для проверки стало обращение потребителя, которому компания отказала в возврате номинала подарочного сертификата. При анализе правил использования сертификатов были выявлены нарушения Единых правил в области защиты прав потребителей.

Первоначально компании был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако организация не выполнила обязанность по его оплате в установленный законом срок. За несвоевременную уплату штрафа мировой суд Щербинского района Москвы назначил компании дополнительное наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

В результате вместо изначальных 10 тысяч рублей организация обязана выплатить государству 30 тысяч рублей: первоначальный штраф и дополнительное наказание.



Наталья Жирнова