Игоря Паньшина назначили и.о. полпреда президента РФ в ПФО
Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Паньшин назначен исполняющим обязанности полпреда.
Паньшин с марта 2017 года являлся заместителем полпреда президента РФ в ПФО. Также он является действительным государственным советником России 2 класса, сообщает ТАСС.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.ОбществоВласть
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