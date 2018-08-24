Новости общества

10:42 МСК
Новости раздела
Общество

Игоря Паньшина назначили и.о. полпреда президента РФ в ПФО

09:41, 24.08.2018
Игоря Паньшина назначили и.о. полпреда президента РФ в ПФО
Фото: pfo.gov.ru

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Паньшин назначен исполняющим обязанности полпреда.

Паньшин с марта 2017 года являлся заместителем полпреда президента РФ в ПФО. Также он является действительным государственным советником России 2 класса, сообщает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты