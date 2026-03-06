Польша вводит ограничения на 3 месяца на полеты в восточных регионах страны

Решение принято по требованию оперативного командования ВС Польши для обеспечения безопасности государства

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) объявило о введении запрета на полеты в восточных районах страны, сообщает RT. Известно, что решение принято по требованию оперативного командования ВС Польши для обеспечения безопасности государства.

Бесполетная зона начнет действовать с 10 марта, запрет продлится до 9 июня 2026 года. Ограничения распространяются на все воздушные суда, находящиеся на высоте ниже 3 километров. Режим действует круглосуточно.

Исключение предусмотрено для самолетов гражданской и санитарной авиации, однако для пролета через запретную зону им необходимо будет получить специальное разрешение.

Наталья Жирнова