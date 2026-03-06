Около 100 болельщиков «Краснодара» приедут на матч с «Рубином»

Встреча пройдет 8 марта в Казани и начнется в 17:00

Фото: Динар Фатыхов

Около 100 болельщиков «Краснодара» могут приехать на матч против «Рубина». Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе краснодарского клуба, уточнив, что это ожидаемое число болельщиков на гостевой трибуне.

Встреча состоится 8 марта в Казани и начнется в 17:00.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Перед началом матча запланировано выступление певца Прохора Шаляпина.

Ранее «Реальное время» писало, что Карасев назначен главным судьей матча «Рубин» — «Краснодар».

Ариана Ранцева