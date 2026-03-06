Около 100 болельщиков «Краснодара» приедут на матч с «Рубином»
Встреча пройдет 8 марта в Казани и начнется в 17:00
Около 100 болельщиков «Краснодара» могут приехать на матч против «Рубина». Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе краснодарского клуба, уточнив, что это ожидаемое число болельщиков на гостевой трибуне.
Встреча состоится 8 марта в Казани и начнется в 17:00.
Перед началом матча запланировано выступление певца Прохора Шаляпина.
Ранее «Реальное время» писало, что Карасев назначен главным судьей матча «Рубин» — «Краснодар».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».