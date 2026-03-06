Каток на Московском рынке завершит свой первый сезон 9 марта

Катание на коньках будет доступно до 16:00, после чего начнется праздничная программа закрытия сезона

Фото: Артем Дергунов

9 марта на Московском рынке состоится торжественное закрытие первого сезона работы катка, сообщает пресс-служба рынка. За зимние месяцы площадка стала популярным местом отдыха горожан.



— По традиции КХЛ в конце сезона закрашивает лед — и мы решили поддержать тренд, превратив каток в большую цветочную поляну, — сказано в официальном сообщении.

Катание на коньках будет доступно до 16:00, после чего начнется праздничная программа закрытия сезона. Организаторы предупреждают, что есть вероятность испачкаться краской, поэтому рекомендуется выбрать одежду, которую не жалко.



Ранее стало известно, что каток в парке «Черное озеро» переходит на весеннее расписание.

Наталья Жирнова