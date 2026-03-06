Сийярто обвинил Еврокомиссию в сговоре с Украиной против интересов Венгрии и Словакии

Он заявил об отказе ЕК поддержать требования стран по возобновлению поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Европейская комиссия отказалась поддержать Венгрию и Словакию в конфликте с Украиной по вопросу возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что после обращения глав правительств Венгрии и Словакии к руководству ЕС прошло 10 дней и «стало ясно, что Киев сговаривается с Брюсселем», сообщает RT.

ЕК заявила, что проблемы с поставками нефти отсутствуют, фактически защищая Украину и игнорируя интересы Венгрии и Словакии. Кроме того, по мнению Сийярто, Европа якобы препятствует получению одобрения от Хорватии на транспортировку российской нефти морским путем через Адриатический трубопровод, несмотря на наличие особых исключительных разрешений для Венгрии и Словакии.

Такое поведение евроструктур министр охарактеризовал как возмутительное и предательское по отношению к странам-членам Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не намерена поддаваться на давление, не будет финансировать Украину и выступает против ее вступления в ЕС.



Наталья Жирнова