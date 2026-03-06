Офис как произведение искусства: Сбер открыл в Казани Sber Private Banking

Экспозиция картин, традиции татарского купечества и премиальный сервис: что нового предлагает Сбер клиентам

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Sber Private Banking — вид банковского обслуживания, доступный клиентам с крупным капиталом. Сбер открыл в Казани офис, в котором сочетаются высокотехнологичный сервис, индивидуальный подход к каждому клиенту и культурный код татарских предпринимателей, протянувшийся сквозь века. Подробнее о том, как организовано пространство и работа офиса, — в репортаже «Реального времени».

«Мы помогаем практически во всех жизненных ситуациях»

В Казани, на улице Бутлерова, открылся офис Sber Private Banking. Он разместился по адресу ул. Бутлерова, 39/18. Это единственный в Татарстане офис Сбера, в котором будут обслуживаться самые взыскательные клиенты банка. Здесь сочетаются современные технологии банкинга, высокий уровень комфорта, приватность и безопасность. В офисе клиенты будут встречаться со своим персональным банкиром, но по необходимости им предоставляется и возможность проводить бизнес-встречи в конфиденциальной обстановке — в том числе и для этого здесь оборудованы переговорные комнаты.

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Sber Private Banking — это формат обслуживания клиентов, где порог входа — от 100 млн рублей. Подразделение Сбера по управлению крупным частным капиталом было многократно отмечено главными отраслевыми наградами, в том числе премией Frank Private Banking Award 2025 «Лучший private-банк для управления капиталом семьи», и занимает лидирующее место в рейтинге Forbes среди российских Private Banking.

Sber Private Banking сопровождает проекты и сделки любого формата. Клиент может получить помощь в самых разных вопросах благодаря широкому спектру услуг и продуктов. В офисе доступны все необходимые сервисы по управлению делами семьи: от классических банковских и инвестиционных предложений, структурирования денежных потоков, юридической защиты и налоговых сервисов до благотворительности и грамотного оформления наследования. Также у клиентов есть доступ к эксклюзивным выпускам монет и слитков и возможность оставить слитки и другие ценности на долгосрочное хранение.

Глава Sber Private Banking в Республике Татарстан Гульнара Ключерова объясняет, что персональный банкир помогает не только в финансовых делах, но и обеспечивает решение других запросов:

— Личное общение остается основой доверительных отношений в Private Banking. Посещая наши офисы, клиенты получают максимальное внимание от персонального банкира к своим запросам. Притом что в Сбере Private Banking — это настоящий классический банковский сервис высшего уровня, наша поддержка выходит далеко за финансовые вопросы — мы предлагаем решение самых разных жизненных задач: от медицинского сопровождения до организации элитных путешествий, помогаем заботиться о здоровье, образовании детей, покупке недвижимости. У нас создан Семейный офис, и мы думаем о благополучии клиента и его ближайшего окружения, предоставляя высокий уровень комфорта и уверенности в принятии важнейших решений.

«Нам хотелось не просто сделать красивое пространство, но и наполнить форму содержанием»

Высоким стандартам соответствует не только набор сервисов, но и организация пространства. Оно наполнено особенной философией и содержит в себе глубокие исторические и культурные смыслы.

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

С середины XIX века по этому адресу располагалась Александровская больница для рабочих и ремесленников, которая содержалась на средства казанских купцов. Немалую лепту в ее открытие и содержание вносила знаменитая купеческая фамилия Шамовых. Позже по этому адресу был Дом медработников, а в 2022 году старинное здание восстановили по первоначальным эскизам.

А значит, даже сам выбор адреса не случаен: премиальность локации сочетается здесь с исторической памятью о деятельности казанских предпринимателей прошлого. В этом ключе интересны названия трех отдельных переговорных комнат, организованных в новом офисе. Об этом рассказывает управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов:

— Когда мы разрабатывали концепцию, нам хотелось не просто сделать красивое пространство, но и наполнить форму содержанием. Изучив биографии наших казанских купцов, мы увидели, что у всех есть три общих ценности. Первая — бизнес, как правило, был семейным. Им занимались родственники, поколения, отцы, дети. Это мы отразили в названии одной из наших переговорных комнат — «Династия. Насыл». Второе, что мы выделили, — все казанские предприниматели были гибкими, инновационными, адаптивными к изменениям. Поэтому вторая переговорная комната называется «Созидание. Ижат». И третье, чем всегда выделялись казанские предприниматели, — помимо того, чтобы копить, они умели отдавать. Богатство — это не то, сколько ты собрал, а сколько ты отдал. Поэтому третья наша переговорная комната называется «Свет. Нур» — имеется в виду свет души, добрых поступков. Это всегда выделяло и современных наших бизнесменов, и предыдущие поколения. Нам хотелось напомнить и современным предпринимателям о том, чтобы они помнили и чтили эти традиции и вели дела в соответствии с ними.

«В дизайн-концепции вдохновлялись культурным кодом казанского предпринимательства XIX века»

Команда Сбера поставила задачу сделать офис премиального сегмента с учетом национальной айдентики. Получилось современное деловое пространство, которое дышит исторической памятью. Татарский растительный орнамент на стене — «Кружево времени» — переплетается по концепции с акцентными деталями интерьера. Ваза в форме изящных ичигов в холле; латунная люстра ручной работы; старинный татарский женский аксессуар — накосники; декоративные подушки в креслах, выполненные в старинной татарской технике узорного шитья из кожи… Детали интерьера мягко напомнят вам: вы — в Татарстане.

Высокие стандарты банкинга сочетаются в этих пространствах с еще одной фундаментальной ценностью — с любовью к искусству. Совместно с ГМИИ РТ здесь реализована выставка произведений казанского современного художника. Так, в переговорной комнате «Свет. Нур» представлены работы Рината Ахметова. Уникальность их состоит в том, что в них есть элементы из деревянных домов старой Казани: фрагменты узорных наличников, латунные детали декора.

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

— Мы создали пространство, где традиции сочетаются с современными финансовыми решениями. В дизайн-концепции вдохновлялись культурным кодом казанского предпринимательства XIX века — эпохи, когда купеческие династии, такие как Шамовы, Кривоносовы и Апанаевы, заложили подход, в котором бизнес и социальная ответственность неразделимы. А также переосмыслили это наследие через философию интерьера: традиционный татарский растительный орнамент обрел новую жизнь и название «Вакыт челтәре» — «Кружево времени». Этот узор, не имеющий начала и конца, символизирует преемственность ценностей. Открытие офиса Private Banking в Казани — важный шаг в развитии премиального сервиса, всегда отвечающего ожиданиям наших клиентов, — комментирует председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Реклама. ПАО Сбербанк.