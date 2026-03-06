«Газпромовское» дерби, битва Дзюбы со «Спартаком» и «Рубин» Артиги против чемпиона

Превью матчей 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Фото: Динар Фатыхов

Выходные у россиян на этой неделе растянутся на три дня, как и очередной тур в Российской премьер-лиге (РПЛ). Наиболее интересные противостояния ожидаются 8 марта. Казанскому «Рубину» предстоит остановить победную поступь чемпиона «Краснодара», а главный конкурент «быков» питерский «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу» на «газпромовское» дерби. Подробное превью 20-го тура — в материале «Реального времени».

«Оренбург» — «Зенит»: «газпромовское» дерби всерьез или в поддавки?

«Зенит» подходит к этому поединку с четырехматчевой победной серией. Мало того, питерцы не проигрывают в чемпионате 15 игр подряд — с начала августа 2025 года. Казалось бы, очевидно, что в предстоящем туре, в соперничестве с 14-й командой лиги никаких интриг быть не может. Однако фаворит имеет все шансы испытать сложности на выезде в Оренбурге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во-первых, оренбуржцы находятся на подъеме, хоть и проиграли «Крыльям Советов» (0:2) в Кубке России (который являлся лишней нагрузкой для команды). В первом весеннем туре подопечные Ильдара Ахметзянова восхитили. Победа над крепким «Акроном» (2:0) получилась настолько уверенной, что эксперты перестали считать «Оренбург» одним из главных кандидатов на вылет. Во-вторых, оренбуржцам нужны очки, чтобы как раз обезопасить себя от борьбы за выживание.

Впрочем, есть два других факта не в пользу предстоящих хозяев поля. До сих пор существует поверье, что «Оренбург» находится в РПЛ во многом ради «легких» шести очков для «Зенита». Да, оба клуба — «газпромовские», и матч 20-го тура будут называть дерби имени главного объединяющего спонсора. Если первый факт выглядит натянутым, то второй существует реально. «Зенит» борется за чемпионство и даже одно свое очко аутсайдеру не оставит. По крайней мере, постарается избежать их потери.

«Рубин» — «Краснодар»: Артига против чемпионов РПЛ

Практически аналогичная ситуации с «Зенитом» история у «Краснодара». Действующий чемпион РПЛ проведет 8 марта в Казани, куда едет с серией из трех побед подряд и отсутствием поражений на протяжении десяти туров в чемпионате. Краснодарцы продолжают лидировать в турнирной таблице. Для защиты титула «быкам» осталось победить в 11 матчах.

Конечно, не обошлось без негатива. На неделе краснодарцы проиграли ЦСКА (1:3) в Кубке России, при этом расплескав много эмоциональных и моральных сил. Та самая история с якобы расизмом в отношении Джона Кордобы со стороны армейских болельщиков может повлиять на команду Мурада Мусаева по-разному. Возможно, «быки» еще больше сплотятся вокруг своего лидера, а колумбиец сыграет как в последний раз. Либо «Краснодар» опустит руки и потеряется против новосоздаваемого коллектива имени Франка Артиги.

Испанский тренер вовсю продолжает раздавать интервью, где грезит о больших победах с «Рубином». Первая цель — три очка с «Краснодаром». Правда, махачкалинское «Динамо» неделю назад победить не удалось. Ту осечку списали на погодные условия. В воскресенье погода в Казани тоже может стать препятствием — синоптики обещают чуть ли не 20 градусов мороза.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Проигрывать Артиге небезопасно. В двух ближайших турах «Рубин» играет дома — с «Краснодаром» и «Локомотивом». Поражения могут активировать неприятные для тренера опции с разговорами о досрочной отставке. К тому времени казанская команда может упасть в зону стыковых матчей. И это явно не тот результат, к которому стремятся боссы клуба весной.

Фаворитом встречи в Казани является «Краснодар», но «Рубину» отступать некуда. Казанцы точно будут биться за победу (как минимум за очки), а там уже будет важно, как отреагирует чемпион.

Сыграет ли Даку против «Краснодара»? Албанский форвард «Рубина» был долгое время травмирован, но сейчас готов сыграть. Артига признался, что нападающего берегут от рецидива, поэтому готовы дать ему дополнительное время на восстановление. Без Даку в атаке у казанцев ничего не получилось против махачкалинского «Динамо». А как будет в игре с действующим чемпионом?

ЦСКА — «Динамо»: проверка амбиций

«Бело-голубые» после зимы выступают шикарно. В первом весеннем туре с «Крыльями Советов» (4:0) и кубковой игре со «Спартаком» (5:2) команда Ролана Гусева забила девять мячей. Впереди у «Динамо» важнейший матч с ЦСКА. Именно эта встреча должна дать исчерпывающий ответ на вопрос, насколько серьезны амбиции динамовцев.

Что касается ЦСКА, то армейцы продолжают биться за чемпионство. Так и есть, это не оговорка. Несмотря на поражение от «Ахмата» (0:1), команда Фабио Челестини всерьез готова вклиниться в борьбу за титул между «Краснодаром» и «Зенитом». Победа над южанами в Кубке России — прямое этому доказательство. Подкрепить идею предстоит в матче с «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последние две игры ЦСКА с «бело-голубыми» закончились победами армейцев с одинаковым счетом 3:1. В целом соперничество этих команд является украшением нашего чемпионата. Их очное противостояние с 2020 года неизменно проходит с забитыми голами. Учитывая нынешний ход ЦСКА и «Динамо», «сухого» счета никто не ждет.

«Спартак» — «Акрон»: повторит ли Карседо участь Эмери?

Ну чем может быть интересна игра между шестой и десятой командами РПЛ? Наличием Артема Дзюбы в составе одной из них! У нападающего в ближайшем туре появится возможность в очередной раз отомстить своему бывшему клубу. «Спартак» уже вдоволь настрадался от собственного воспитанника, однако в этот раз сюжет может быть непредсказуемым.

«Красно-белые» возобновили сезон с новым тренером — испанцем Хуаном Карседо. В чемпионате команде удалось стартовать с победы, но над главным аутсайдером лиги «Сочи», и лишь с большим трудом — со счетом 3:2. Далее на неделе последовало разгромное поражение в Кубке от «Динамо» (2:5).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так много «Спартак» не пропускал со времен испанского рулевого Унаи Эмери. После того фиаско иностранного тренера уволили. Сам Эмери запомнился в России благодаря Дзюбе, который, выступая за «Спартак», обозвал его «тренеришкой». Сейчас у футболиста есть еще один шанс продемонстрировать уровень другого специалиста из Испании.

Хотя Карседо наверняка даже не надо будет особо настраивать команду на победу. Для «Спартака» игра с «Акроном» станет первой домашней в 2026 году. Футболисты прекрасно понимают, что необходимо побеждать. Тем более что задолжали болельщикам после разгрома от «Динамо».

Короткой строкой

Очередным испытанием на старте весной станет для «Ахмата» поездка в Москву. Если в первом после возобновления сезона матче подопечные Станислава Черчесова играли против ЦСКА дома, то сейчас сразятся в гостях с «Локомотивом». После победы над армейцами (1:0) многие ждут повторения в игре с «железнодорожниками». В стане «Локомотива» легко сдаваться не намерены, к тому же не останавливается битва за медали чемпионата.

«Динамо» из Махачкалы продолжает победную поступь. На неделе после победы над «Рубином» подопечные Вадима Евсеева одолели в Кубке России «Ростов» со счетом 2:0. Впереди у дагестанцев важнейшая игра с «Крыльями Советов» в Самаре. Команды идут почти вровень в таблице, и победитель получит преимущество в борьбе за выживание.



Расписание матчей 20-го тура РПЛ

7 марта, суббота:

16.30 — «Ростов» — «Балтика»;

19.00 — «Пари НН» — «Сочи»;

8 марта, воскресенье:

12.00 — «Оренбург» — «Зенит»;

14.30 — «Крылья Советов» — «Динамо» Мхч;

17.00 — «Рубин» — «Краснодар»;

19.30 — ЦСКА — «Динамо» Мск;

9 марта, понедельник:

16.30 — «Локомотив» — «Ахмат»;

19.00 — «Спартак» — «Акрон».