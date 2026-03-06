8 марта Татарстан ждет сильный ветер и -13 градусов

На следующий день столбик термометра опустится до -24 градусов

Фото: Артем Дергунов

В ближайшие дни жителей Татарстана ожидает неустойчивая погода с осадками и сильным ветром. По данным Гидрометцентра республики, завтра днем в республике прогнозируется снег, в отдельных районах — метели с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Температурный режим останется зимним: ночью термометры покажут от -13 до -18 градусов. Днем ожидается от -4 до -9 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

В воскресенье, 8 марта, погодные условия останутся сложными. Ночью ожидаются снегопады и метели, днем существенных осадков не предвидится. Ветер усилится до 15—18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -10 до -15 градусов, местами до -18. Днем столбик термометра опустится до –13 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В понедельник синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ветер ослабеет до 7—12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -19 до -24 градусов, в низинах — до -28 градусов. Днем ожидается от -14 до -19 градусов.

Напомним, что в Казани, по данным мэрии, за первые пять дней марта в городе уже выпало 40% от месячной нормы осадков.

Наталья Жирнова