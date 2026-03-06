«Аэрофлот» отменяет все рейсы между Россией и ОАЭ до 31 марта

Авиаперевозчик завершит эвакуацию пассажиров из Эмиратов 11 марта

Фото: Рената Валеева

В «Аэрофлоте» сообщили о завершении программы вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта. Все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта текущего года будут отменены. Возобновление полетов будет зависеть от стабилизации обстановки в регионе Персидского залива.

Сообщается, что на текущий момент в ОАЭ находится около 7,6 тысячи пассажиров Аэрофлота. С учетом ранее отправленных в Россию 2,7 тысячи человек компании предстоит выполнить 19 рейсов на Boeing 777. Таким образом, до 11 марта перевозчик планирует вывезти всех желающих с билетами компании.



Для граждан России, не имеющих билетов на рейсы Аэрофлота, возможно открытие продаж на свободные места 9, 10 и 11 марта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пассажирам с отмененными рейсами до 31 марта доступны полный возврат средств, бесплатное изменение даты вылета на период с 1 апреля по 24 октября 2026 года, а также возможность смены направления с доплатой до актуального тарифа. Для рейсов из ОАЭ с 12 по 31 марта предусмотрены аналогичные опции.

Напомним, что авиакомпании перевезли почти 21 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана.

Наталья Жирнова